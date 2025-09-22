Paris sport proximité : karaté, football, badminton et boxe au centre sportif Jules Ladoumègue Centre sportif Jules Ladoumègue PARIS

Paris sport proximité : karaté, football, badminton et boxe au centre sportif Jules Ladoumègue Centre sportif Jules Ladoumègue PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de karaté, football, badminton et boxe au centre sportif Jules Ladoumègue, 37 route des Petits Ponts.

Jour et horaires : Lundi : 12h00-13h30 (badminton), 18h00-20h30 (badminton) Mercredi : 12h00-14h00 (badminton), 18h00-20h00 (badminton) Jeudi : 17h00-19h00 (boxe), 18h00-20h00 (karaté et football) Vendredi : 18h00-20h00 (badminton)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Centre sportif Jules Ladoumègue 39 Route des Petits Ponts 75019 PARIS