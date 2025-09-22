Paris sport proximité : multisports, renforcement musculaire et de boxe au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers) Terrain de sport Angélique Duchemin PARIS

Paris sport proximité : multisports, renforcement musculaire et de boxe au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers) Terrain de sport Angélique Duchemin PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour participer à des sessions de renforcement musculaire, multisports et boxe au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers), 8 rue Delgrès.

Jour et horaires Mercredi : 14h30-17h30 (multisports), 18h00-20h00 (renforcement musculaire) Vendredi : 10h00-12h30 (préparation physique / boxe) Samedi : 10h00-12h00 (renforcement musculaire), 13h00-15h00 (multisports) Dimanche : 10h00-12h00 (renforcement musculaire)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Terrain de sport Angélique Duchemin 8 rue Louis Delgrès 75020 PARIS