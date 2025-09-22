Paris sport proximité : remise en forme au centre sportif Suchet Centre sportif Suchet PARIS

Paris sport proximité : remise en forme au centre sportif Suchet Centre sportif Suchet PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de remise en forme au centre sportif Suchet, 26 Avenue du Maréchal Franchet d’Esperey.

Jour et horaires

Samedi : 13hh00-14h15 Capacité d’accueil : 15 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Date(s) :

Centre sportif Suchet 1 square Henry Bataille 75016 PARIS