Paris sport proximité : remise en forme au Square Carpeaux Square Carpeaux PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de remise en forme au Square Carpeaux. 23 rue Carpeaux.

Jour et horaires : Jeudi : 14h00-16h00

Vendredi : 14h00-16h00 Capacité d’accueil : 15 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Square Carpeaux 23 rue Carpeaux 75018 PARIS