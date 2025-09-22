Paris sport proximité : remise en forme au square Léon Serpollet Square Léon Serpollet Paris
Paris sport proximité : remise en forme au square Léon Serpollet Square Léon Serpollet Paris lundi 22 septembre 2025.
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi pour participer à des sessions de remise en forme au square Léon Serpollet, 25 rue des Cloÿs
Jour et horaires :
Mardi : 12h00-14h00
Capacité d’accueil : 15 personnes
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :
gratuit Public adultes.
Square Léon Serpollet 25, rue des Cloÿs 75018 Paris