Paris sport proximité : remise en forme au square Léon Serpollet Square Léon Serpollet Paris

Paris sport proximité : remise en forme au square Léon Serpollet Square Léon Serpollet Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi pour participer à des sessions de remise en forme au square Léon Serpollet, 25 rue des Cloÿs

Jour et horaires : Mardi : 12h00-14h00 Capacité d’accueil : 15 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Square Léon Serpollet 25, rue des Cloÿs 75018 Paris