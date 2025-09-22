Paris sport proximité : remise en forme au square Maurice Kriegel Square Maurice Kriegel-Valrimont Paris

Paris sport proximité : remise en forme au square Maurice Kriegel Square Maurice Kriegel-Valrimont Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi pour participer à des sessions de remise en forme au square Maurice Kriegel, 1 square de Clignancourt

Jour et horaires : Lundi : 12h00-13h30 Capacité d’accueil : 15 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Square Maurice Kriegel-Valrimont 1 square de Clignancourt 75018 Paris