Paris sport proximité : remise en forme, boxe, circuit training et badminton au centre sportif Micheline Ostermeyer Centre sportif Micheline Ostermeyer (EX Pajol) Paris

Paris sport proximité : remise en forme, boxe, circuit training et badminton au centre sportif Micheline Ostermeyer Centre sportif Micheline Ostermeyer (EX Pajol) Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de remise en forme, boxe, circuit training et badminton au centre sportif Micheline Ostermeyer, 6 esplanade Nathalie Sarraute.

Jour et horaires : Lundi : 12h00-13h30 (remise en forme) Mercredi : 17h30-19h30 (boxe) Jeudi : 18h00-20h00 (badminton) Vendredi : 19h00-20h00 (remise en forme)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif Micheline Ostermeyer (EX Pajol) 6 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris