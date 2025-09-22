Paris sport proximité : remise en forme, coaching running VMA, Mixed Martial Arts (MMA), basket au centre sportif Max Rousié Centre sportif Max Rousié PARIS

Paris sport proximité : remise en forme, coaching running VMA, Mixed Martial Arts (MMA), basket au centre sportif Max Rousié Centre sportif Max Rousié PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi samedi et dimanche pour participer à des sessions de remise en forme, coaching running VMA, Mixed Martial Arts (MMA) au centre sportif Max Rousié, 28 rue André Bréchet.

Jour et horaires :

Mardi : 12h00-13h30 (basket)

Capacité d’accueil : 12 personnes Mercredi : 12h00-13h30 (coaching running VMA)

Capacité d’accueil : 12 personnes Samedi : 20h30-22h00 (MMA)

Capacité d’accueil : 20 personnes Dimanche : 15h00-16h15 (remise en forme), 16h30-18h00 (MMA)

Capacité d’accueil : 20 personnes par activité

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif Max Rousié 28 rue André Bréchet 75017 PARIS