Paris sport proximité : remise en forme, STEP, course à pied au centre sportif Bertrand Dauvin Centre sportif Bertrand Dauvin PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous tous les lundis mardis, mercredis, jeudi et samedi pour participer à des sessions de remise en forme, STEP, course à pied au centre sportif Bertrand Dauvin. 12 rue René Binet.

Jour et horaires Lundi : 18h00-13h30 (remise en forme / course à pied) Mardi : 12h00-14h00 (remise en forme), 18h00-19h30 (remise en forme / course à pied) Mercredi : 12h00-14h00 (STEP / remise en forme) Jeudi : 14h00-16h00 (remise en forme), 18h00-19h30 (remise en forme / course à pied) Samedi : 10h00-12h00 (remise en forme) Capacité d’accueil par créneau: 20 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Centre sportif Bertrand Dauvin 12 rue René Binet 75018 PARIS