Paris sport proximité : renforcement musculaire au gymnase Eudy Simelane TEP Eudy Simelane Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque vendredi, samedi et dimanche pour participer à des sessions de renforcement musculaire au gymnase Eudy Simelane – 49 rue Olivier Métra.

Jour et horaires Vendredi : 18h00-20h00 (renforcement musculaire)

Samedi : 10h00-12h00 (renforcement musculaire)

Dimanche : 10h00-12h00 (renforcement musculaire)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

TEP Eudy Simelane 49, rue Olivier Métra 75020 Paris