Paris sport proximité : renforcement musculaire, préparation physique, boxe et yoga à la salle de sport de Menilmontant Salle de sport Menilmontant Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi et vendredi pour participer à des sessions de renforcement musculaire, préparation physique, boxe, yoga à la salle de sport de Ménilmontant, 114 rue de Ménilmontant.

Jour et horaires : Lundi : 14h30-16h00 (préparation physique / boxe) Mardi : 16h30-18h00 (yoga) Vendredi : 11h30-12h30 (renforcement musculaire au féminin), 12h30-13h30 (remise en forme)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Salle de sport Menilmontant 114 rue de Menilmontant 75020 Paris