Paris sport proximité : tennis de table au stade de La Muette Stade de la porte de la Muette PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque vendredi, pour participer à des sessions de tennis de table au stade de La Muette, 60 boulevard Lannes

Jour et horaires

Vendredi : 12h00-13h30 Capacité d’accueil : 16 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Stade de la porte de la Muette 60 Boulevard Lannes 75016 PARIS