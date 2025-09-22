Paris sport proximité : tennis de table, multisports, badminton au stade Louis Lumière Centre Sportif Louis Lumière PARIS

Paris sport proximité : tennis de table, multisports, badminton au stade Louis Lumière Centre Sportif Louis Lumière PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour participer à des sessions de tennis de table, multisports, badminton au stade Louis Lumière, 30 rue Louis Lumière 75020

Jour et horaires Mardi : 12h00-13h30 (badminton) Mercredi : 12h30-13h30 (tennis de table), 14h00-15h00 (tennis de table / badminton), 15h00-16h30 (multisports)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit

Dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Sportif Louis Lumière 30 rue Louis Lumière 75020 PARIS