Paris sport proximité : yoga, cross training, abdos/fessiers, boxe-française, badminton, futsal et basket au gymnase Charles Mildé Gymnase Charles Mildé ex Saussure PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de yoga, Cross training, abdos/fessier, boxe française, badminton, futsal et basket au gymnase Charles Mildé. 38 rue Georges Picquart.

Jour et horaires Lundi : 12h00-13h00 (yoga)

Mardi : 12h00-13h30 (basket), 12h00-13h40 (cross training)

Mercredi : 12h00-13h30 (savate boxe française / badminton)

Jeudi : 12h00-13h30 (futal / abdos fessiers)

Vendredi : 13h00-13h45 (yoga), 12h00-13h30 (badminton)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Date(s) :

Gymnase Charles Mildé ex Saussure 38 rue Georges Picquart 75017 PARIS