Paris Sportives : activités réathlétisation, nutrition et basketball par PARIS UNIVERSITE CLUB TEP Bourneville Kellerman Paris
Paris Sportives : activités réathlétisation, nutrition et basketball par PARIS UNIVERSITE CLUB TEP Bourneville Kellerman Paris samedi 11 avril 2026.
Activités réathlétisation, nutrition et basketball par PARIS UNIVERSITE CLUB
Contact : evenementiel@puc.paris
Réathlétisation, nutrition
|jourS
|horaireS
|dates
|Lieux
|Mercredis
|10h-12h
|du 1 mai au 17 octobre
|City-Stade Parc Montsouris
Basketball
|jourS
|horaireS
|dates
|Lieux
|Samedis
|11h-13h
|du 11 avril au 20 octobre.
|TEP Bourneville Kellerman
5 Bd Kellermann, 75013 Paris
Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.
Du samedi 11 avril 2026 au mardi 20 octobre 2026 :
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
TEP Bourneville Kellerman 5 Bd Kellermann, 75013 Paris 75013 Paris
evenementiel@puc.paris
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