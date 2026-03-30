Paris Sportives : activités réathlétisation, nutrition et basketball par PARIS UNIVERSITE CLUB TEP Bourneville Kellerman Paris

Activités réathlétisation, nutrition et basketball par PARIS UNIVERSITE CLUB

Contact : evenementiel@puc.paris

Réathlétisation, nutrition

jourS horaireS dates Lieux Mercredis 10h-12h du 1 mai au 17 octobre City-Stade Parc Montsouris

Basketball

jourS horaireS dates Lieux Samedis 11h-13h du 11 avril au 20 octobre. TEP Bourneville Kellerman

5 Bd Kellermann, 75013 Paris

PUC / PARIS SPORTIVES ; Crédits : PUC

Basket ; Crédits : PUC

Réathlétisation et nutrition ; Crédits : PUC

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Du samedi 11 avril 2026 au mardi 20 octobre 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

TEP Bourneville Kellerman 5 Bd Kellermann, 75013 Paris 75013 Paris

evenementiel@puc.paris



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