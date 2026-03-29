Paris Sportives : Apprenez à faire du vélo avec Cycl’Avenir ! Rassemblement 105 Paris

Paris Sportives : Apprenez à faire du vélo avec Cycl'Avenir ! Rassemblement 105 Paris

Paris Sportives : Apprenez à faire du vélo avec Cycl’Avenir ! Rassemblement 105 Paris mardi 5 mai 2026.

Apprenez à faire du vélo avec Cycl’Avenir

5 Mai 2026 ; Crédits : CYCL’AVENIR
2 juin 2026 ; Crédits : CYCL’AVENIR
7 juillet 2026 ; Crédits : CYCL’AVENIR
8 septembre 2026 ; Crédits : CYCL’AVENIR

La capitale de la France est riche en lieux emblématiques qui témoignent de son histoire et de sa culture. L’association Cycl’avenir propose à toutes les femmes de découvrir la capitale à vélo à travers une visite thématique et guidée. A travers le dispositif « Paris Sportives » les femmes et adolescentes sont en mesure de pratiquer régulièrement une activité physique. Et c’est gratuit !
Du mardi 05 mai 2026 au mardi 08 septembre 2026 :
gratuit

Contactez le club pour vous inscrire cyclavenir@gmail.com

reservation-toursavelo@cyclavenir.com

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-09T01:59:59+02:00
Date(s) :

Rassemblement 105 105 rue de Tolbiac  75013 Paris
+33659131009 womenability.contact@gmail.com


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