Paris Sportives : Apprenez à faire du vélo avec Cycl’Avenir ! Rassemblement 105 Paris

Apprenez à faire du vélo avec Cycl’Avenir

5 Mai 2026 ; Crédits : CYCL’AVENIR

2 juin 2026 ; Crédits : CYCL’AVENIR

7 juillet 2026 ; Crédits : CYCL’AVENIR

8 septembre 2026 ; Crédits : CYCL’AVENIR

La capitale de la France est riche en lieux emblématiques qui témoignent de son histoire et de sa culture. L’association Cycl’avenir propose à toutes les femmes de découvrir la capitale à vélo à travers une visite thématique et guidée. A travers le dispositif « Paris Sportives » les femmes et adolescentes sont en mesure de pratiquer régulièrement une activité physique. Et c’est gratuit !

Du mardi 05 mai 2026 au mardi 08 septembre 2026 :

gratuit

Contactez le club pour vous inscrire cyclavenir@gmail.com

reservation-toursavelo@cyclavenir.com

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-09T01:59:59+02:00

Date(s) :

Rassemblement 105 105 rue de Tolbiac 75013 Paris

+33659131009 womenability.contact@gmail.com



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