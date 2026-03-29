Paris Sportives : Apprenez à faire du vélo avec Cycl’Avenir ! Rassemblement 105 Paris
Paris Sportives : Apprenez à faire du vélo avec Cycl’Avenir ! Rassemblement 105 Paris mardi 5 mai 2026.
Apprenez à faire du vélo avec Cycl’Avenir
La capitale de la France est riche en lieux emblématiques qui témoignent de son histoire et de sa culture. L’association Cycl’avenir propose à toutes les femmes de découvrir la capitale à vélo à travers une visite thématique et guidée. A travers le dispositif « Paris Sportives » les femmes et adolescentes sont en mesure de pratiquer régulièrement une activité physique. Et c’est gratuit !
Du mardi 05 mai 2026 au mardi 08 septembre 2026 :
gratuit
Contactez le club pour vous inscrire cyclavenir@gmail.com
reservation-toursavelo@cyclavenir.com
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-09T01:59:59+02:00
Date(s) :
Rassemblement 105 105 rue de Tolbiac 75013 Paris
+33659131009 womenability.contact@gmail.com
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