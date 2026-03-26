Paris Sportives : Apprentissage du vélo dans la cour de l’école du CLOS Cour de l’école du Clos paris

L’association Plus Loin propose deux créneaux hebdomadaires pour accompagner les femmes dans l’apprentissage du vélo. Ces séances permettent de découvrir ou redécouvrir la pratique cycliste, en commençant par les bases de l’équilibre jusqu’à la maîtrise du déplacement en autonomie. Encadrées dans un environnement sécurisé et bienveillant, elles visent à favoriser l’inclusion, la mobilité et le bien-être.

Jour et horaires : Toute l’année (hors vacances scolaires), les mardis de 10h à 12h et de 13h30 à 14h30. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Des séances d’apprentissage du vélo spécialement dédiées aux femmes de 28 à 60 ans, pour gagner en autonomie, confiance et liberté de mouvement.

Du mardi 07 avril 2026 au mardi 27 octobre 2026 :

mardi

de 13h30 à 14h30

mardi

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes. A partir de 28 ans. Jusqu’à 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-27T15:30:00+01:00

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Cour de l’école du Clos 18 rue du clos 75020 paris

+33620800747 mathieu.megueule@assoplusloin.fr



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