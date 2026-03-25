Paris Sportives : Apprentissage du vélo quai de la Marne départ l’AICV Paris
Paris Sportives : Apprentissage du vélo quai de la Marne départ l’AICV Paris jeudi 2 avril 2026.
L’association Cycl’Avenir propose des cours d’apprentissage du vélo destinés aux femmes adultes en situation de précarité. Ces séances permettent d’acquérir les bases du vélo, de renforcer la confiance en soi et de se familiariser avec les règles de circulation en ville. Encadrées par des professionnels, elles offrent un accompagnement bienveillant et progressif pour aider chacune à se déplacer en toute sécurité.
Jour et horaires :
Tous les jeudis et vendredis de 14h à 17h .
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Des séances dédiées aux femmes en situation de précarité pour apprendre à faire du vélo et gagner en autonomie dans leurs déplacements en milieu urbain.
Du jeudi 02 avril 2026 au jeudi 17 septembre 2026 :
jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T17:00:00+02:00;2026-04-03T14:00:00+02:00_2026-04-03T17:00:00+02:00;2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T17:00:00+02:00;2026-04-10T14:00:00+02:00_2026-04-10T17:00:00+02:00;2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T17:00:00+02:00;2026-04-17T14:00:00+02:00_2026-04-17T17:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00;2026-05-01T14:00:00+02:00_2026-05-01T17:00:00+02:00;2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T17:00:00+02:00;2026-05-08T14:00:00+02:00_2026-05-08T17:00:00+02:00;2026-05-14T14:00:00+02:00_2026-05-14T17:00:00+02:00;2026-05-15T14:00:00+02:00_2026-05-15T17:00:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T17:00:00+02:00;2026-05-22T14:00:00+02:00_2026-05-22T17:00:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T17:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T17:00:00+02:00;2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T17:00:00+02:00;2026-06-05T14:00:00+02:00_2026-06-05T17:00:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T17:00:00+02:00;2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T17:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T17:00:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T17:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T17:00:00+02:00;2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T17:00:00+02:00;2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T17:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T17:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T17:00:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T17:00:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T17:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T17:00:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T17:00:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T17:00:00+02:00;2026-08-07T14:00:00+02:00_2026-08-07T17:00:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T17:00:00+02:00;2026-08-14T14:00:00+02:00_2026-08-14T17:00:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T17:00:00+02:00;2026-08-21T14:00:00+02:00_2026-08-21T17:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T17:00:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T17:00:00+02:00;2026-09-03T14:00:00+02:00_2026-09-03T17:00:00+02:00;2026-09-04T14:00:00+02:00_2026-09-04T17:00:00+02:00;2026-09-10T14:00:00+02:00_2026-09-10T17:00:00+02:00;2026-09-11T14:00:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00;2026-09-17T14:00:00+02:00_2026-09-17T17:00:00+02:00
départ l’AICV 38 quai de la Marne 75019 Paris
+33658130978 cassandre.rivrais@cyclavenir.com
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