Paris Sportives : Apprentissage du vélo Tolbiac Départ Tolbiac Paris

L’association Cycl’Avenir propose des cours d’apprentissage du vélo destinés aux femmes adultes en situation de précarité. Ces séances permettent d’acquérir les bases du vélo, de renforcer la confiance en soi et de se familiariser avec les règles de circulation en ville. Encadrées par des professionnels, elles offrent un accompagnement bienveillant et progressif pour aider chacune à se déplacer en toute sécurité.

Jour et horaires : Tous les jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h . Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Des séances dédiées aux femmes en situation de précarité pour apprendre à faire du vélo et gagner en autonomie dans leurs déplacements en milieu urbain.

Du jeudi 02 avril 2026 au jeudi 17 septembre 2026 :

jeudi

de 09h30 à 12h00

jeudi

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T12:30:00+02:00

fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T09:30:00+02:00_2026-04-02T12:00:00+02:00;2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T17:00:00+02:00;2026-04-09T09:30:00+02:00_2026-04-09T12:00:00+02:00;2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T17:00:00+02:00;2026-04-16T09:30:00+02:00_2026-04-16T12:00:00+02:00;2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T17:00:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-30T09:30:00+02:00_2026-04-30T12:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00;2026-05-07T09:30:00+02:00_2026-05-07T12:00:00+02:00;2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T17:00:00+02:00;2026-05-14T09:30:00+02:00_2026-05-14T12:00:00+02:00;2026-05-14T14:00:00+02:00_2026-05-14T17:00:00+02:00;2026-05-21T09:30:00+02:00_2026-05-21T12:00:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T17:00:00+02:00;2026-05-28T09:30:00+02:00_2026-05-28T12:00:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T17:00:00+02:00;2026-06-04T09:30:00+02:00_2026-06-04T12:00:00+02:00;2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T17:00:00+02:00;2026-06-11T09:30:00+02:00_2026-06-11T12:00:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T17:00:00+02:00;2026-06-18T09:30:00+02:00_2026-06-18T12:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T17:00:00+02:00;2026-06-25T09:30:00+02:00_2026-06-25T12:00:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T17:00:00+02:00;2026-07-02T09:30:00+02:00_2026-07-02T12:00:00+02:00;2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T17:00:00+02:00;2026-07-09T09:30:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00;2026-07-16T09:30:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00;2026-07-23T09:30:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T17:00:00+02:00;2026-07-30T09:30:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T17:00:00+02:00;2026-08-06T09:30:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T17:00:00+02:00;2026-08-13T09:30:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T17:00:00+02:00;2026-08-20T09:30:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T17:00:00+02:00;2026-08-27T09:30:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T17:00:00+02:00;2026-09-03T09:30:00+02:00_2026-09-03T12:00:00+02:00;2026-09-03T14:00:00+02:00_2026-09-03T17:00:00+02:00;2026-09-10T09:30:00+02:00_2026-09-10T12:00:00+02:00;2026-09-10T14:00:00+02:00_2026-09-10T17:00:00+02:00;2026-09-17T09:30:00+02:00_2026-09-17T12:00:00+02:00;2026-09-17T14:00:00+02:00_2026-09-17T17:00:00+02:00

Départ Tolbiac 105 rue de Tolbiac 75013 Paris

+33658130978 cassandre.rivrais@cyclavenir.com



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