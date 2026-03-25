Paris Sportives : football au TEP Reverdy Terrain de sport Reverdy PARIS
Paris Sportives : football au TEP Reverdy Terrain de sport Reverdy PARIS mercredi 1 avril 2026.
UP Sport ! Unis pour le Sport organise des entraînements de football ouverts aux adultes de tous niveaux. Ces séances permettent de travailler la technique, l’endurance et la cohésion de groupe à travers des exercices et des matchs. L’objectif est de proposer un moment sportif dynamique et inclusif, où chacun peut progresser et s’amuser dans une ambiance bienveillante.
Jour et horaires :
Tous les mercredis de 18h30 à 20h30 (hormis du 20 juillet au 08 août ).
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Une séance de football hebdomadaire pour les adultes, favorisant la pratique, le plaisir du jeu et l’esprit d’équipe dans un cadre convivial et accessible.
Du lundi 30 mars 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :
mercredi
de 18h30 à 20h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-14T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-01T18:30:00+02:00_2026-04-01T20:30:00+02:00;2026-04-08T18:30:00+02:00_2026-04-08T20:30:00+02:00;2026-04-15T18:30:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00;2026-04-22T18:30:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-29T18:30:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-05-06T18:30:00+02:00_2026-05-06T20:30:00+02:00;2026-05-13T18:30:00+02:00_2026-05-13T20:30:00+02:00;2026-05-20T18:30:00+02:00_2026-05-20T20:30:00+02:00;2026-05-27T18:30:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00;2026-06-03T18:30:00+02:00_2026-06-03T20:30:00+02:00;2026-06-10T18:30:00+02:00_2026-06-10T20:30:00+02:00;2026-06-17T18:30:00+02:00_2026-06-17T20:30:00+02:00;2026-06-24T18:30:00+02:00_2026-06-24T20:30:00+02:00;2026-07-01T18:30:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00;2026-07-08T18:30:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00;2026-07-15T18:30:00+02:00_2026-07-15T20:30:00+02:00;2026-07-22T18:30:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00;2026-07-29T18:30:00+02:00_2026-07-29T20:30:00+02:00;2026-08-05T18:30:00+02:00_2026-08-05T20:30:00+02:00;2026-08-12T18:30:00+02:00_2026-08-12T20:30:00+02:00;2026-08-19T18:30:00+02:00_2026-08-19T20:30:00+02:00;2026-08-26T18:30:00+02:00_2026-08-26T20:30:00+02:00;2026-09-02T18:30:00+02:00_2026-09-02T20:30:00+02:00;2026-09-09T18:30:00+02:00_2026-09-09T20:30:00+02:00;2026-09-16T18:30:00+02:00_2026-09-16T20:30:00+02:00;2026-09-23T18:30:00+02:00_2026-09-23T20:30:00+02:00;2026-09-30T18:30:00+02:00_2026-09-30T20:30:00+02:00;2026-10-07T18:30:00+02:00_2026-10-07T20:30:00+02:00;2026-10-14T18:30:00+02:00_2026-10-14T20:30:00+02:00
Terrain de sport Reverdy 5 Rue Pierre Reverdy – 8 rue de la Moselle 75019 PARIS
contact@unispourlesport.paris
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