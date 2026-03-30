Paris Sportives : multisports au City-Stade Charles Trenet City Stade Charles Trenet Paris

UP Sport ! Unis pour le Sport propose des séances hebdomadaires permettant aux jeunes de 10 à 15 ans de découvrir et pratiquer différents sports. Chaque session est l’occasion de s’initier à plusieurs disciplines, d’améliorer sa condition physique et de partager un moment sportif dans une ambiance bienveillante et dynamique. L’objectif est de favoriser l’accès au sport pour tous en valorisant le plaisir du jeu et la mixité des pratiques.

Jour et horaires : Tous les mardis de 17h45 à 19h15 (hormis du 27 juillet au 08 août 2026). Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Des séances multi-sports pour les 10-15ans, alliant diversité des pratiques et esprit collectif, dans un cadre convivial et accessible à toutes.

Du lundi 30 mars 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :

mardi

de 17h45 à 19h15

gratuit Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T20:45:00+02:00

fin : 2026-10-13T22:15:00+02:00

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City Stade Charles Trenet 13, rue Annie Girardot 75013 Paris

adrien.unispourlesport@outlook.fr



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