Paris Sportives : Zumba Place Marthe Simard Place Marthe Simard Paris

UP Sport ! Unis pour le Sport propose des séances zumba, permettant aux participants de travailler à la fois la souplesse, la respiration et l’énergie du corps. Entre mouvements fluides et enchaînements rythmés, ces cours accessibles à tous niveaux offrent un équilibre parfait entre relaxation et activité physique. Idéal pour évacuer le stress et partager un moment convivial dans un cadre inclusif.

Jour et horaires : Tous les mercredis de 18h à 19h (hormis du 20 juillet au 8 août ). Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Un rendez-vous hebdomadaire alliant bien-être et dynamisme, avec des séances de zumba adaptées aux adultes, pour se détendre et se défouler en plein air.

Du lundi 30 mars 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :

mercredi

de 18h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-14T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T18:00:00+02:00_2026-04-01T19:00:00+02:00;2026-04-08T18:00:00+02:00_2026-04-08T19:00:00+02:00;2026-04-15T18:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00;2026-04-22T18:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-29T18:00:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00;2026-05-06T18:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00;2026-05-13T18:00:00+02:00_2026-05-13T19:00:00+02:00;2026-05-20T18:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-27T18:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-06-03T18:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-10T18:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-17T18:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-24T18:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00;2026-07-01T18:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00;2026-07-08T18:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-15T18:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-22T18:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-29T18:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-08-05T18:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-12T18:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-19T18:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-26T18:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-09-02T18:00:00+02:00_2026-09-02T19:00:00+02:00;2026-09-09T18:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-16T18:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-23T18:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-30T18:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-07T18:00:00+02:00_2026-10-07T19:00:00+02:00;2026-10-14T18:00:00+02:00_2026-10-14T19:00:00+02:00

Place Marthe Simard Place Marthe Simard 75014 Paris

contact@unispourlesport.paris



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