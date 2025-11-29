Paris Surf & Skateboard Film Festival à la Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique Paris

Au programme : des avant-premières de documentaires et de courts métrages internationaux qui questionnent le monde à travers le prisme du skateboard et du surf. De The Big Sea, qui dénonce la pollution liée à la l’utilisation du néoprène dans l’industrie du surf à Skategoat, qui raconte le quotidien d’un jeune vivant au cœur des gangs de Venice Beach et qui trouve sa voie grâce au skateboard, en passant par The Life and Death of Westerly Windina récit intime de la transformation de Westerly Windinia, la première femme transgenre dans le monde du surf ou Empire Skate, un film sur l’émergence du skateboard autour du shop Supreme dans les années 90 à New York.

Certains films dressent des portraits émouvants comme celui d’un skateur palestinien en lice pour les qualifications olympiques à Dubaï (Exist) ou d’un ingénieur chimiste ayant tout quitté pour devenir shapeur de planches de surf (Spaghetti Week).

Et d’autres feront découvrir la scène skate féminine en plein essor (Skate Like a Lass & Girls Don’t Cry in the Dark).

Le PSSFF, c’est également le OFF, un espace de rencontre et d’échanges ! Ainsi tout au long de la journée, vous pourrez découvrir en accès libre :

Le premier surf swap parisien, organisé en partenariat avec le Barbès Surf Club.

Des expositions de photos et installations artistiques (Pénélope Senghor, Artus de Lavilléon…)

La librairie Le Grand Jeu avec une sélection d’ouvrages et des séances de dédicaces avec des auteurs (Perfect Design, Skate Obsession, Skateboard Culture, Full Bleed…)

Bake Sale for Palestine

Des stands (Tey0, Dola, Ombeline Villers…)

Un groupe live (Powels) et des Dj sets (Dj Greem…)

Horaires des projections à l’Auditorium de La Gaîté Lyrique

10h30 : The Life and Death of Westerly Windina

12h30 : Exist + Our Town

14h30 : Programme courts métrages 1

16h30 : The Big Sea

18h30 : Programme courts métrages 2

20h00 : Skategoat

22h00 : Empire Skate

Pour cette 10ème édition, le Paris Surf & Skateboard Film Festival (PSSFF) retrouve la Gaîté Lyrique le samedi 29 novembre de 10h à minuit pour une journée de projections non-stop dans l’Auditorium.

Le samedi 29 novembre 2025

de 10h30 à 23h00

payant Tout public.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003

