Paris Tokyo Exchange feat. TOKU JASS CLUB PARIS Paris

Figure incontournable de la scène jazz au Japon comme aux USA, Toku, trompettiste, est aussi l’une des plus belles voix jazz Nippone. Avec plus d’une douzaine d’albums chez Sony Music Japon, il arrange à merveille l’univers de Miles Davis, Franck Sinatra ou encore Stevie Wonder.

Adepte des ballades, chanteur comme son idole Chet Baker dans un registre soft et mélancolique, il collabore avec des icônes jazz comme Kenny Barron, Ron Carter, Giovanni Mirabassi, André Ceccarelli ou encore en pop avec Philip Catherine et Cindy Lauper qui témoigne de son ouverture musicale.

Il sera accompagné à cette occasion par des figures incontournable de la scène parisienne. Une bonne dose de swing, de groove et de jazz en perspective !

Toku / bugle, voix

François Faure / claviers

Gabriel Pierre / contrebasse

Davy Honnet / batterie

Le samedi 21 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le samedi 21 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



