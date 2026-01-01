Paris-Vincennes entre en mode Festival avec Gims en tête d’affiche Hippodrome Paris-Vincennes Paris
Paris-Vincennes entre en mode Festival avec Gims en tête d’affiche Hippodrome Paris-Vincennes Paris samedi 24 janvier 2026.
Samedi 24 janvier – Paris-Vincennes se transforme en véritable scène de festival.
- 10 courses palpitantes
- DJ sets électrisent les tribunes
- En tête d’affiche : Yann Muller, star incontournable de la scène électro française, prend le contrôle avec un DJ set spectaculaire!
Dimanche 25 janvier
- 10 courses dont le Prix d’Amérique Legend Race, finale du championnat du monde
- Cérémonie d’ouverture exceptionnelle avec GIMS !
- Musique, lumières, pyrotechnie et parade des 18 drivers transforment la piste en scène géante.
- Défilé de la Garde Républicaine
Un coup d’envoi émotionnel fort, jusqu’à la mise en lumière du trophée du Prix d’Amérique.
L’Amérique au cœur de l’hippodrome
Village thématique, street-food US, expériences culinaires avec vue sur la piste : tout au long de la journée, Paris-Vincennes plonge le public dans une ambiance américaine immersive.
Venez vivre un week-end de vibrations au rendez-vous incontournable de l’hiver : le Prix d’Amérique Festival !
Les 24 et 25 janvier 2026, Paris-Vincennes devient le cœur battant du premier Prix d’Amérique Festival. Courses d’exception, musique live, DJ sets et ambiance américaine : un week-end où le sport hippique et le spectacle entrent en fusion.
Point d’orgue : le Prix d’Amérique Legend Race, championnat du monde de trot attelé, à vivre au cœur du temple du trot.
Du samedi 24 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :
samedi, dimanche
de 12h00 à 19h00
payant
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T13:00:00+01:00
fin : 2026-01-25T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T12:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-25T12:00:00+02:00_2026-01-25T19:00:00+02:00
Hippodrome Paris-Vincennes 2, route de la Ferme 75012 Paris
