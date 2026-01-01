Paris-Vincennes entre en mode Festival avec Gims en tête d’affiche Hippodrome Paris-Vincennes Paris

Samedi 24 janvier – Paris-Vincennes se transforme en véritable scène de festival.

10 courses palpitantes

DJ sets électrisent les tribunes

En tête d’affiche : Yann Muller, star incontournable de la scène électro française, prend le contrôle avec un DJ set spectaculaire!

Dimanche 25 janvier

10 courses dont le Prix d’Amérique Legend Race, finale du championnat du monde

Cérémonie d’ouverture exceptionnelle avec GIMS !

! Musique, lumières, pyrotechnie et parade des 18 drivers transforment la piste en scène géante.

Défilé de la Garde Républicaine

Un coup d’envoi émotionnel fort, jusqu’à la mise en lumière du trophée du Prix d’Amérique.

L’Amérique au cœur de l’hippodrome

Village thématique, street-food US, expériences culinaires avec vue sur la piste : tout au long de la journée, Paris-Vincennes plonge le public dans une ambiance américaine immersive.

Venez vivre un week-end de vibrations au rendez-vous incontournable de l’hiver : le Prix d’Amérique Festival !

Les 24 et 25 janvier 2026, Paris-Vincennes devient le cœur battant du premier Prix d’Amérique Festival. Courses d’exception, musique live, DJ sets et ambiance américaine : un week-end où le sport hippique et le spectacle entrent en fusion.

Point d’orgue : le Prix d’Amérique Legend Race, championnat du monde de trot attelé, à vivre au cœur du temple du trot.

Du samedi 24 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T13:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T12:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-25T12:00:00+02:00_2026-01-25T19:00:00+02:00

Hippodrome Paris-Vincennes 2, route de la Ferme 75012 Paris

