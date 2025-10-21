Paris Volley : le calendrier complet des matchs à domicile Salle Pierre Charpy Paris

Paris Volley : le calendrier complet des matchs à domicile Salle Pierre Charpy Paris mardi 21 octobre 2025.

Après une saison 2025-2026 frustrante, le Paris Volley revient avec des ambitions toujours plus grandes et comptera sur le soutien des Parisien(ne)s dans son antre de Charpy (13e) pour viser encore plus haut !

Le programme complet des matchs à domicile

2025

21 octobre : Sète

Sète 28 octobre : Toulouse

Toulouse 8 novembre : Narbonne

Narbonne 22 novembre : Nice

Nice 6 décembre : Poitiers

Poitiers 20 décembre : Plessis

2026

3 janvier : Tours

Tours 17 janvier : Tourcoing

Tourcoing 24 janvier : Chaumont

3 février : Ajaccio

Ajaccio 14 février : Cannes

Cannes 28 février : Montpellier

Montpellier 14 mars : St Nazaire

Amateurs de volley de la capitale, le Paris Volley revient pour une nouvelle saison 2025-2026 qui s’annonce palpitante !

Du mardi 21 octobre 2025 au samedi 14 mars 2026 :

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-03-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

Salle Pierre Charpy 99, boulevard Kellermann 75013 Paris

https://parisvolley.com/