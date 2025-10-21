Paris Volley : le calendrier complet des matchs à domicile Salle Pierre Charpy Paris

Paris Volley : le calendrier complet des matchs à domicile Salle Pierre Charpy Paris mardi 21 octobre 2025.

Après une saison 2025-2026 frustrante, le Paris Volley revient avec des ambitions toujours plus grandes et comptera sur le soutien des Parisien(ne)s dans son antre de Charpy (13e) pour viser encore plus haut !

Le programme complet des matchs à domicile

2025

  • 21 octobre : Sète
  • 28 octobre : Toulouse
  • 8 novembre : Narbonne
  • 22 novembre : Nice
  • 6 décembre : Poitiers
  • 20 décembre : Plessis

2026

  • 3 janvier : Tours
  • 17 janvier : Tourcoing
  • 24 janvier : Chaumont
  • 3 février : Ajaccio
  • 14 février : Cannes
  • 28 février : Montpellier
  • 14 mars : St Nazaire

Amateurs de volley de la capitale, le Paris Volley revient pour une nouvelle saison 2025-2026 qui s’annonce palpitante !
Du mardi 21 octobre 2025 au samedi 14 mars 2026 :
