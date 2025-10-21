Paris Volley : le calendrier complet des matchs à domicile Salle Pierre Charpy Paris
Paris Volley : le calendrier complet des matchs à domicile Salle Pierre Charpy Paris mardi 21 octobre 2025.
Après une saison 2025-2026 frustrante, le Paris Volley revient avec des ambitions toujours plus grandes et comptera sur le soutien des Parisien(ne)s dans son antre de Charpy (13e) pour viser encore plus haut !
Le programme complet des matchs à domicile
2025
- 21 octobre : Sète
- 28 octobre : Toulouse
- 8 novembre : Narbonne
- 22 novembre : Nice
- 6 décembre : Poitiers
- 20 décembre : Plessis
2026
- 3 janvier : Tours
- 17 janvier : Tourcoing
- 24 janvier : Chaumont
- 3 février : Ajaccio
- 14 février : Cannes
- 28 février : Montpellier
- 14 mars : St Nazaire
Amateurs de volley de la capitale, le Paris Volley revient pour une nouvelle saison 2025-2026 qui s’annonce palpitante !
Du mardi 21 octobre 2025 au samedi 14 mars 2026 :
payant
Tout public.
Date(s) :
Salle Pierre Charpy 99, boulevard Kellermann 75013 Paris
https://parisvolley.com/