Paris Volley vs Cannes Salle Charpy Paris
Paris Volley vs Cannes Salle Charpy Paris jeudi 12 février 2026.
Ce samedi, le Paris Volley reçoit Cannes pour un match de Marmara SpikeLigue qui promet intensité et spectacle… et un brin de romance à l’occasion de la Saint-Valentin !
Que vous soyez passionné de sport ou simplement curieux de découvrir le volley de haut niveau, ce rendez-vous est l’occasion idéale de vivre une soirée rythmée, conviviale et pleine d’émotions. Smashs puissants, échanges spectaculaires et ambiance chaude garantie dans les tribunes.
Un événement sportif à partager entre amis, en famille, ou en duo pour la Saint-Valentin, au cœur de la capitale.
Lieu : Salle Charpy, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris
Horaire : Coup d’envoi à 20h, ouverture des portes à 19h
Billetterie : https://parisvolley.com/pages/billetterie De 10 à 20€
Ce jeudi, Paris Volley vous donne rendez-vous pour un match de cœur ! À l’occasion de la Saint-Valentin, nos joueurs affrontent Cannes dans un duel qui s’annonce passionnant. Suspense, action et émotions garanties : venez vibrer avec nous !
Le jeudi 12 février 2026
de 20h00 à 00h00
payant
De 10 à 20 euros.
Tout public.
Salle Charpy 99, boulevard Kellermann 75013 Paris
https://parisvolley.com/ https://www.facebook.com/Parisvolley1 https://www.facebook.com/Parisvolley1
