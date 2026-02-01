Paris Volley vs Cannes Salle Charpy Paris

Ce samedi, le Paris Volley reçoit Cannes pour un match de Marmara SpikeLigue qui promet intensité et spectacle… et un brin de romance à l’occasion de la Saint-Valentin !

Que vous soyez passionné de sport ou simplement curieux de découvrir le volley de haut niveau, ce rendez-vous est l’occasion idéale de vivre une soirée rythmée, conviviale et pleine d’émotions. Smashs puissants, échanges spectaculaires et ambiance chaude garantie dans les tribunes.

Un événement sportif à partager entre amis, en famille, ou en duo pour la Saint-Valentin, au cœur de la capitale.

Lieu : Salle Charpy, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris

Horaire : Coup d’envoi à 20h, ouverture des portes à 19h

Billetterie : https://parisvolley.com/pages/billetterie De 10 à 20€

Le jeudi 12 février 2026

de 20h00 à 00h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Salle Charpy 99, boulevard Kellermann 75013 Paris

