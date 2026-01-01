Paris Volley vs Chaumont Salle Charpy PARIS
Ce samedi, le Paris Volley reçoit Chaumont pour un match de Marmara SpikeLigue qui promet intensité et spectacle.
Que vous soyez passionné de sport ou simplement curieux de découvrir le volley de haut niveau, ce rendez-vous est l’occasion idéale de vivre une soirée rythmée, conviviale et pleine d’émotions. Smashs puissants, échanges spectaculaires et ambiance chaude garantie dans les tribunes.
Un événement sportif accessible à tous, à vivre entre amis ou en famille, au cœur de la capitale.
Lieu : Salle Charpy, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris
Horaire : Coup d’envoi à 18h, ouverture des portes à 17h
Billetterie : https://parisvolley.com/pages/billetterie
Le samedi 24 janvier 2026
de 18h00 à 23h00
payant Tout public.
Salle Charpy 99 boulevard Kellermann 75013 PARIS
