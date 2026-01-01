Paris Volley vs Chaumont Salle Charpy PARIS

Ce samedi, le Paris Volley reçoit Chaumont pour un match de Marmara SpikeLigue qui promet intensité et spectacle.

Que vous soyez passionné de sport ou simplement curieux de découvrir le volley de haut niveau, ce rendez-vous est l’occasion idéale de vivre une soirée rythmée, conviviale et pleine d’émotions. Smashs puissants, échanges spectaculaires et ambiance chaude garantie dans les tribunes.

Un événement sportif accessible à tous, à vivre entre amis ou en famille, au cœur de la capitale.

Lieu : Salle Charpy, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris

Horaire : Coup d’envoi à 18h, ouverture des portes à 17h

Billetterie : https://parisvolley.com/pages/billetterie

Gros rendez-vous volley ce samedi à Paris ! Le Paris Volley défie Chaumont dans un match qui s’annonce électrique. Du jeu, du bruit, de l’émotion : tous les ingrédients sont réunis pour une soirée sport spectaculaire.

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T18:00:00+02:00_2026-01-24T23:00:00+02:00

Salle Charpy 99 boulevard Kellermann 75013 PARIS

https://parisvolley.com/ https://www.facebook.com/Parisvolley1 https://www.facebook.com/Parisvolley1



Afficher la carte du lieu Salle Charpy et trouvez le meilleur itinéraire

