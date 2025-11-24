Paris Washboard Superswing CCM Jean-Gagnant Limoges
Paris Washboard Superswing CCM Jean-Gagnant Limoges lundi 19 janvier 2026.
Paris Washboard Superswing
CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Plongez au cœur du jazz traditionnel au CCM Jean-Gagnant ! Ce soir, Charles Prévost fait vibrer son washboard artisanal, offrant une rythmique unique et entraînante. À ses côtés, une formation d’exception Michel Bonnet à la trompette, Daniel Barda au trombone, Alain Marquet à la clarinette et Philippe Calment au piano. Un quintet authentique, héritier de la Nouvelle-Orléans, qui promet une soirée chaleureuse et intensément swing. .
CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 37 40
English : Paris Washboard Superswing
German : Paris Washboard Superswing
Italiano :
Espanol : Paris Washboard Superswing
L’événement Paris Washboard Superswing Limoges a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Limoges Métropole