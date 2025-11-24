Paris Washboard Superswing CCM Jean-Gagnant Limoges

Paris Washboard Superswing

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Plongez au cœur du jazz traditionnel au CCM Jean-Gagnant ! Ce soir, Charles Prévost fait vibrer son washboard artisanal, offrant une rythmique unique et entraînante. À ses côtés, une formation d’exception Michel Bonnet à la trompette, Daniel Barda au trombone, Alain Marquet à la clarinette et Philippe Calment au piano. Un quintet authentique, héritier de la Nouvelle-Orléans, qui promet une soirée chaleureuse et intensément swing. .

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 37 40

