Paris Zoo Run 2025 Parc zoologique de Paris paris dimanche 21 septembre 2025.

Cette année, le Parc zoologique de Paris souhaite sensibiliser tous les âges, des adultes aux jeunes enfants, aux valeurs de protection des animaux. Retrouvez une épreuve sportive pour chacun.

Toutes les recettes des inscriptions seront reversées auprès de Borana Conservancy afin de financer des actions en faveur des animaux du Kenya. Plus d’informations sur cette page.

LES EPREUVES

Courses de 5 km (dès 9 ans) et 10 km (dès 15 ans)

Venez courir 5 ou 10 km dans les allées du parc paré de ses couleurs automnales au moment où il s’éveille : arpentez les allées à petites foulées avant l’ouverture au public et profitez des sorties des animaux dans leurs enclos.

Marche pour la conservation (dès 3 ans)

Après la matinée sportive, une Marche pour la conservation aura lieu l’après-midi, avec des défis à relever en famille ou entre amis !

Crazy Run (6 à 8 ans)

Une épreuve sportive ludique pour sensibiliser et faire contribuer les enfants de 6 à 8 ans à la conservation des espèces menacées. Pas de perdant, que des gagnants !

T’Choupi Run (3 à 5 ans)

Même les tout-petits peuvent contribuer à la sauvegarde des animaux en danger, avec un défi pédestre à faire avec vos enfants de 3 à 5 ans. Le célèbre manchot T’Choupi sera présent en personne pour les encourager… et les récompenser !

Une journée qui promet d’être solidaire et conviviale !

En famille ou entre amis, venez courir pour les espèces menacées tout en profitant d’un moment unique à l’intérieur du parc zoologique de Paris.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 07h30 à 15h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac 75012 paris

