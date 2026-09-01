Paris Zoo Run 2026 Parc zoologique de Paris paris

Informations pratiques

Courir, s’amuser, marcher :à chacun son défi !

La Paris Zoo Run est de retour !

Cet événement sportif rassemble toutes les générations autour d’une même cause : la protection des espèces menacées. Coureurs, petits aventuriers ou adeptes de balades en famille, chacun peut trouver l’épreuve qui lui ressemble. Cette année, les enfants sont particulièrement à l’honneur avec deux nouvelles courses pensées pour eux : la Crazy Run et la Choupi Run.

L’intégralité des inscriptions finance notre programme de soutien à la réserve de Borana, au Kenya. En 2024, la Paris Zoo Run a permis de récolter 17 800 € pour soutenir des actions concrètes sur le terrain. Plus d’informations sur cette page.

DES ÉPREUVES POUR TOUS LES ÂGES ET TOUTES LES ENVIES

Courses de 5 km (dès 9 ans) et 10 km (dès 15 ans)

Envie de vous dépasser ? Prenez le départ d’un 5 ou d’un 10 km au cœur du parc, dans un décor aux couleurs de l’automne. Avant l’ouverture au public, profitez d’un moment privilégié dans les allées du zoo qui s’éveillent, entre les premières foulées et les sorties des animaux dans leurs enclos.

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NOUVEAUTÉ ! Crazy Run (6 à 8 ans)

Place aux jeunes coureurs ! Cette épreuve sportive et ludique invite les enfants de 6 à 8 ans à relever un défi tout en découvrant l’importance de protéger les espèces menacées. Ici, pas de perdant : uniquement des petits champions de la conservation !

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NOUVEAUTÉ ! Choupi Run (3 à 5 ans)

Les plus petits aussi peuvent participer à l’aventure ! Avec ce défi pédestre spécialement imaginé pour les enfants de 3 à 5 ans, ils font leurs premières foulées solidaires aux côtés de leurs proches pour aider à préserver les animaux en danger.

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Marche pour la conservation (dès 3 ans)

Pas besoin de courir pour s’engager ! L’après-midi, place à une marche conviviale à partager en famille ou entre amis, ponctuée de défis à relever tout au long du parcours.

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Une journée sportive, familiale et solidaire où chacun trouve sa façon de participer !

En famille ou entre amis, venez courir ou marcher pour protéger les espèces menacées et partager un moment convivial au zoo. Rejoignez-nous et faites partie du mouvement !

Le dimanche 20 septembre 2026

de 08h00 à 16h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T11:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T08:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac 75012 paris

https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/evenement/paris-zoo-run-2025



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