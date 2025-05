Ateliers parkour et cirque pour les ados-adultes –, 17 juin 2025, .

Ces ateliers mêleront parkour et cirque, avec des jeux de portés et d’équilibres, tout en portant une intention bienveillante au collectif.

Après un temps pour apprendre en groupe en intérieur, vous irez ensuite à la rencontre avec l’extérieur pour éprouver. Il s’agira d’expérimenter l’espace urbain, de lui donner un autre sens et d’y développer son imaginaire.

Chaussez vos baskets, on vous attend !

Deux créneaux sont possibles : 16h/18h ou 18h30/20h30

Ados-adultes à partir de 16 ans. Et à partir de 13 ans accompagné·e d’un·e adulte en binôme

Dans le cadre de Treize’Estival

Tout savoir sur le spectacle IMPACT D’UNE COURSE ici

Suivez le reste de la programmation MEGAWATT ici

Dans le cadre de MégaWATT, un printemps de spectacles gratuits en espace public

Par la coopérative De Rue et De Cirque

Le mardi 17 juin 2025

de 18h30 à 20h30

Le mardi 17 juin 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Gratuit sur réservation : reservation@2r2c.coop

Merci de nous indiquer le créneau souhaité dans votre mail d’inscription.

Ados-adultes à partir de 16 ans. À partir de 13 ans accompagné·e d'un·e adulte en binôme

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Rejoignez deux artistes du collectif La horde dans les pavés pour explorer l’univers du spectacle IMPACT D’UNE COURSE.