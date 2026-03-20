Parkattak, Laser game en extérieur Royère-de-Vassivière
Parkattak, Laser game en extérieur Royère-de-Vassivière dimanche 19 juillet 2026.
Parkattak, Laser game en extérieur
Presqu’île de Broussas Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
0% douleur, 100% action ! Pas de projectiles, pas de douleurs, pas de tenue spécifique juste de l’adrénaline, de la technologie et du sport. Scénarios variés. Parkattak se déplace sur la presqu’île de Broussas, sur la base d’un concept sportif et ludique de plein air, entre amis, en famille, entre collaborateurs, etc. A partir de 7 ans. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Se pratique par tous temps .
Presqu’île de Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 68 78 58 vincentcasbas@gmail.com
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English : Parkattak, Laser game en extérieur
L’événement Parkattak, Laser game en extérieur Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lac de Vassivière