Parking day, La ManuCo, Bordeaux
vendredi 18 septembre 2026 · La ManuCo · Bordeaux
Informations pratiques
Parking day Vendredi 18 septembre, 11h00 La ManuCo Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
L’occasion de nous rencontrer et de se réapproprier l’espace public. La rue sera piétonne pour l’occasion.
La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]
Pendant une journée, les espaces bétonnés deviennent des lieux d’initiatives engagées, originales, créatives et écologiques. Urbain écologie
La Manuco
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