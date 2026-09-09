Parking day, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Parking day Vendredi 18 septembre, 11h00 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

L’occasion de nous rencontrer et de se réapproprier l’espace public. La rue sera piétonne pour l’occasion.

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]

Pendant une journée, les espaces bétonnés deviennent des lieux d’initiatives engagées, originales, créatives et écologiques. Urbain écologie

La Manuco