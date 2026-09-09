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AGENDA · Bordeaux

Parking day, La ManuCo, Bordeaux

vendredi 18 septembre 2026 · La ManuCo · Bordeaux

Parking day, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
La ManuCo
Adresse
15 rue causserouge, 33000 bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Parking day Vendredi 18 septembre, 11h00 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

L’occasion de nous rencontrer et de se réapproprier l’espace public. La rue sera piétonne pour l’occasion.

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]
Pendant une journée, les espaces bétonnés deviennent des lieux d’initiatives engagées, originales, créatives et écologiques. Urbain écologie

La Manuco

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