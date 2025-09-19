Parking Day : semaine de la mobilité + réparation de vélo La ManuCo Bordeaux

Parking Day : semaine de la mobilité + réparation de vélo Vendredi 19 septembre, 11h00 La ManuCo Gironde

gratuit et ouvert à tou.te.s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:+ – 2025-09-19T18:+

Fin : 2025-09-19T11:+ – 2025-09-19T18:+

Rendez-vous le 19 septembre pour l’édition 2025 de PARK(ing) DAY.

Pour sa 15 ème édition en France, PARK(ing) DAY vous invite à vous réapproprier l’espace public en transformant une place de parking en espace vert, convivial, créatif ou revendicatif.

PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à tous. Organisé le 3e week-end de septembre, il mobilise citoyens, artistes, activistes pour transformer temporairement des places de parking payantes en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux.

Pendant une journée, les espaces bétonnés deviennent des lieux d’initiatives engagées, originales, créatives et écologiques. Fer de lance de l’urbanisme tactique, manifestation festive, événement international, PARK(ing) DAY, c’est aussi et surtout l’occasion de réfléchir au partage de l’espace public, d’imaginer de nouveaux usages urbains et de formuler ensemble des propositions pour la ville de demain !

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@lamanuco.fr »}]

Ce concept permet aux usagers de la rue de prendre conscience de l’espace occupé par une voiture. À la place de cette voiture, venez discuter autour d’un café ou rencontrer les habitants du quartier. mobilité rencontre