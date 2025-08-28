Parkings 1 5, 7 et PMR Les Gets Tourisme Les Gets

Parkings 1 5, 7 et PMR Les Gets Tourisme Les Gets jeudi 28 août 2025.

Parkings 1 5, 7 et PMR

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-28

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-28

La Coupe du Monde de VTT fait son grand retour sur les terres des Gets ! Les meilleurs riders du monde, en DHI et en Cross-country, se retrouveront pour une nouvelle édition au mois d’août prochain.

.

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com

English :

The world’s best DH and Cross-country riders will once again meet for a sporting weekend at the UCI Mountain Bike World Cup.

Like every year, you’ll find them competing in various categories. This summer Les Gets will be hosting the cross-country, cross-country short tracks and DHI (downhill) events.

German :

Der Mountainbike-Weltcup kehrt nach Les Gets zurück! Die besten Rider der Welt, sowohl im DHI als auch im Cross-Country, werden sich im kommenden August zu einer neuen Ausgabe treffen.

Italiano :

La Coppa del Mondo di mountain bike torna a Les Gets! I migliori corridori del mondo di DHI e Cross-country si incontreranno di nuovo in agosto.

Espanol :

La Copa del Mundo de Bicicleta de Montaña vuelve a Les Gets Los mejores riders de DHI y Cross-country del mundo se darán cita de nuevo en agosto.

L’événement Parkings 1 5, 7 et PMR Les Gets a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme des Gets