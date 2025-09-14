Parkingstone x Les Urbaines La Machine du Moulin Rouge Paris

Parkingstone x Les Urbaines La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 14 septembre 2025.

Teaming up for the very first time, legendary itinerant club events ParkingStone which celebrates its 10 years anniversary and renowned experimental arts festival Les Urbaines from Lausanne are delighted to present a mini but no less ambitious and iconic festival at the infamous La Machine du Moulin Rouge (Paris) ✮⋆࿐

2 performances – 4 live acts – 5 djsets

Parkingstone x Les Urbaines le samedi 13 septembre à La Machine !

Le samedi 13 septembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 26 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-14T02:55:00+02:00

fin : 2025-09-14T09:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T23:55:00+02:00_2025-09-13T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/parkingstone-x-les-urbaines/ https://fb.me/e/8rFgAJ9l9 https://fb.me/e/8rFgAJ9l9