Parkour Initiation gratuite 8 mars – Journée des Droits des Femmes Allée titus brandsma Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Gratuite ! Il suffit de s’inscrire sur ce formulaire, et venir avec de l’eau et une tenue de sport ! Adulte, Etudiant, En famille

???? Bonjour à toutes ! ?? Une initiation gratuite au Parkour pour les femmes?? ???????????????? ???????? ???????????????????? , ça vous intéresse ? ??Cette session, c’est l’occasion d’essayer à votre rythme, entourée de pratiquantes expérimentées, pour une moment cool entre filles uniquement !Pour toutes dès 15 ans, peu importe le niveau sportif, il faut juste des baskets, de l’eau et l’envie de s’amuser ! ?? L’inscription c’est par ici ! ?? On espère vous voir nombreuses, n’hésitez pas à en parler autour de vous, et écrivez-nous si vous avez des questions ! ????

Allée titus brandsma Nantes 44021



