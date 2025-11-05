Parkway Drive Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Parkway Drive Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement mercredi 5 novembre 2025.
Parkway Drive
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 67.5 – 67.5 – 78.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 18:30:00
fin : 2025-11-05 23:45:00
Date(s) :
2025-11-05
Formé à Byron Bay en 2003, Parkway Drive s’est imposé comme une force dans le monde du heavy metal avec une discographie remarquable et une réputation mondiale.
.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Formed in Byron Bay in 2003, Parkway Drive have established themselves as a force in the world of heavy metal, with a remarkable discography and a worldwide reputation.
German :
Parkway Drive wurde 2003 in Byron Bay gegründet und hat sich mit einer bemerkenswerten Diskografie und einem weltweiten Ruf als eine Macht in der Welt des Heavy Metal etabliert.
Italiano :
Formatisi a Byron Bay nel 2003, i Parkway Drive si sono affermati come una forza nel mondo dell’heavy metal, con una notevole discografia e una reputazione mondiale.
Espanol :
Formados en Byron Bay en 2003, Parkway Drive se han consolidado como una fuerza en el mundo del heavy metal, con una discografía notable y una reputación mundial.
L’événement Parkway Drive Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme