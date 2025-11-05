Parkway Drive Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Parkway Drive

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Début : 2025-11-05 18:30:00

fin : 2025-11-05 23:45:00

2025-11-05

Formé à Byron Bay en 2003, Parkway Drive s’est imposé comme une force dans le monde du heavy metal avec une discographie remarquable et une réputation mondiale.

English :

Formed in Byron Bay in 2003, Parkway Drive have established themselves as a force in the world of heavy metal, with a remarkable discography and a worldwide reputation.

German :

Parkway Drive wurde 2003 in Byron Bay gegründet und hat sich mit einer bemerkenswerten Diskografie und einem weltweiten Ruf als eine Macht in der Welt des Heavy Metal etabliert.

Italiano :

Formatisi a Byron Bay nel 2003, i Parkway Drive si sono affermati come una forza nel mondo dell’heavy metal, con una notevole discografia e una reputazione mondiale.

Espanol :

Formados en Byron Bay en 2003, Parkway Drive se han consolidado como una fuerza en el mundo del heavy metal, con una discografía notable y una reputación mundial.

