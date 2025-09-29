Parle avec elle Cameo Commanderie Nancy

Parle avec elle Cameo Commanderie Nancy

Parle avec elle Cameo Commanderie Nancy lundi 29 septembre 2025.

Parle avec elle Lundi 29 septembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-29T20:15:00 – 2025-09-29T22:07:00
Fin : 2025-09-29T20:15:00 – 2025-09-29T22:07:00

En partenartiat avec le CDN

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=M0UF1 »}]
Ciné-club – Benigno, un jeune infirmier, et Marco, un écrivain d’une quarantaine d’années, se rendent, chacun de son côté, à un spectacle de Pina Bausch, Café Müller. Ils sont assis l’un à côté de … Cameo Commanderie Parle avec elle