Parle Bien Avec Ta Bouche en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Parle Bien Avec Ta Bouche en concert

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Parle bien avec ta bouche c’est pour l’essentiel des mots simples et des paroles justes avec pour objectif,dire tout haut ce que l’on pense tout bas, c’est une invitation à ouvrir une réflexion, porté par le chanteur/auteur/compositeur D.Cucchiarone, accompagné de Gwladys, Élodie et Jeremy pour les voix, cuivres et rythmique.

Des compositions aux sonorités parfois festives, douces ou énergique mais toujours inspirées d’une émotion sincère.

Côté texte? Il y a du sens et de la conscience, des images cash sans faire de détour, un répertoire engagé qui invite à regarder notre société.

Parle bien avec ta bouche , en quelque sorte, c’est de la musique artisanale avec de vrais instruments et des textes qui s’amusent de thèmes sociétaux.

Concert à billetterie solidaire . 3 tarifs proposés :

L’Éco à 5€, mini-prix pour minis budgets.

l’Équi à 10€, pour budgets à l’équilibre.

Le SoliDaire à 15€ ou + pour supporters fervents.

Adhésion annuelle à Fartfelien obligatoire. Plein tarif 5€ minimum. Étudiants & chômeurs 2.5€. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : Parle Bien Avec Ta Bouche en concert

L’événement Parle Bien Avec Ta Bouche en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)