Parle moi d’amour Gare du Midi Biarritz 20 décembre 2025 20:30

Pyrénées-Atlantiques

Parle moi d’amour Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Sous la baguette de Nicolas Briançon, Marie-Anne CHAZEL et Michel LEEB sont enfin réunis sur scène !

C’est Philippe CLAUDEL, écrivain prestigieux et désormais Président de l’Académie Goncourt, qui signe cette pièce pleine d’intelligence et de finesse, sur l’un des thèmes majeurs au théâtre l’amour. Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure que Lui et Elle ont choisie pour régler leurs comptes. Une dispute éclate et pas n’importe laquelle, celle qui fait s’affronter, comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait se connaître par cœur. On rit, on s’interroge, on s’offusque mais surtout on s’attache à cette femme et à cet homme qui traversent l’existence ensemble. Ils évoquent des sujets aussi variés qu’universels la famille, l’argent, la réussite sociale, la fidélité, la quête de sens et de spiritualité… .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Parle moi d’amour

German : Parle moi d’amour

Italiano :

Espanol : Parle moi d’amour

L’événement Parle moi d’amour Biarritz a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Biarritz