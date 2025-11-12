PARLE MOI D’AMOUR Carcassonne

PARLE MOI D’AMOUR Carcassonne mercredi 12 novembre 2025.

PARLE MOI D’AMOUR

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 33 – 33 – 48 EUR

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure que Lui et Elle ont choisie pour régler leurs comptes. Une dispute éclate et pas n’importe laquelle, celle qui fait s’affronter, comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait se connaître par cœur.

Tout y passe les enfants, les amours, les parents, l’ambition, les mensonges et les vérités. Les échanges entre les époux sont incisifs, parfois irrésistiblement drôles, parfois déchirants. Mais derrière la comédie et les excès, la tendresse et l’amour ne sont jamais loin…

Philippe Claudel, président de l’académie Goncourt, dresse dans cette pièce un tableau jubilatoire de notre société et convie le spectateur à une scène de ménage où tous les coups bas sont permis.

Nicolas Briançon, metteur en scène de pièces à succès telles que Antigone , Jacques et son maître ou dernièrement Le Canard à l’orange fait ici le pari de provoquer le rire avec nos tragédies intimes.

Durée 1h15

Auteur Philippe CLAUDEL

Metteur en scène Nicolas BRIANÇON

Avec Marie-Anne CHAZEL Michel LEEB

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

It’s midnight, the hour of truths, the hour « He » and « She » have chosen to settle their accounts. An argument breaks out, and not just any argument, but one that pits two partners, who have known each other for more than thirty years, against each other as if in a boxing match.

Everything is covered: children, love, parents, ambition, lies and truths. The exchanges between the spouses are incisive, sometimes irresistibly funny, sometimes heartbreaking. But behind the comedy and excess, tenderness and love are never far away…

In this play, Philippe Claudel, President of the Académie Goncourt, paints a jubilant picture of our society, inviting the audience to a domestic scene where all the dirty tricks are allowed.

Nicolas Briançon, director of such successful plays as « Antigone », « Jacques et son maître » and, most recently, « Le Canard à l?orange », takes up the challenge of provoking laughter with our own intimate tragedies.

Running time: 1h15

Author: Philippe CLAUDEL

Director: Nicolas BRIANÇON

With Marie-Anne CHAZEL Michel LEEB

German :

Es ist Mitternacht, die Stunde der Wahrheiten, die Stunde, die « Er » und « Sie » gewählt haben, um ihre Rechnungen zu begleichen. Ein Streit bricht aus, der zwei Partner, die sich seit über 30 Jahren kennen, wie in einem Boxkampf aufeinanderprallen lässt.

Es geht um alles: Kinder, Liebe, Eltern, Ehrgeiz, Lügen und Wahrheiten. Der Austausch zwischen den Eheleuten ist prägnant, manchmal unwiderstehlich komisch und manchmal herzzerreißend. Doch hinter all der Komik und den Exzessen sind Zärtlichkeit und Liebe nie weit entfernt…

Philippe Claudel, Präsident der Académie Goncourt, zeichnet in diesem Stück ein jubelndes Bild unserer Gesellschaft und lädt den Zuschauer zu einer Eheszene ein, in der alle schmutzigen Tricks erlaubt sind.

Nicolas Briançon, Regisseur von Erfolgsstücken wie « Antigone », « Jacques et son maître » oder zuletzt « Le Canard à l’orange », geht hier die Wette ein, mit unseren intimen Tragödien Lachen zu provozieren.

Dauer: 1h15

Autor: Philippe CLAUDEL

Regisseur: Nicolas BRIANÇON

Mit: Marie-Anne CHAZEL Michel LEEB

Italiano :

È mezzanotte, l’ora delle verità, l’ora che « Lui » e « Lei » hanno scelto per regolare i loro conti. Scoppia una lite, e non una lite qualsiasi, ma una lite che mette l’uno contro l’altro due partner che si conoscono da più di trent’anni in un incontro di boxe.

Si parla di tutto: figli, relazioni amorose, genitori, ambizioni, bugie e verità. Gli scambi tra i coniugi sono incisivi, a volte irresistibilmente divertenti, a volte strazianti. Ma dietro la comicità e l’eccesso, la tenerezza e l’amore non sono mai lontani…

In questa pièce, Philippe Claudel, presidente dell’Académie Goncourt, dipinge un quadro esilarante della nostra società, invitando il pubblico a entrare in una scena domestica in cui ogni trucco è lecito.

Nicolas Briançon, regista di opere di successo come « Antigone », « Jacques et son maître » e più recentemente « Le Canard à l’orange », ha raccolto la sfida di far ridere con le nostre tragedie personali.

Durata: 1 ora e 15 minuti

Autore: Philippe CLAUDEL

Regia: Nicolas BRIANÇON

Interpreti Marie-Anne CHAZEL Michel LEEB

Espanol :

Es medianoche, la hora de las verdades, la hora que « Él » y « Ella » han elegido para saldar sus cuentas. Estalla una discusión, y no una discusión cualquiera, sino una que enfrenta en un combate de boxeo a dos socios que se conocen desde hace más de treinta años.

Se trata de todo: hijos, amores, padres, ambición, mentiras y verdades. Los intercambios entre los cónyuges son incisivos, a veces irresistiblemente divertidos, a veces desgarradores. Pero detrás de la comedia y el exceso, la ternura y el amor nunca están lejos…

En esta obra, Philippe Claudel, Presidente de la Academia Goncourt, pinta un retrato jubiloso de nuestra sociedad, invitando al público a entrar en una escena doméstica en la que todo truco sucio es juego limpio.

Nicolas Briançon, director de obras de éxito como « Antígona », « Jacques et son maître » y, más recientemente, « Le Canard à l’orange », ha aceptado el reto de provocar la risa con nuestras propias tragedias personales.

Duración: 1 hora y 15 minutos

Autor: Philippe CLAUDEL

Dirección: Nicolas BRIANÇON

Intérpretes Marie-Anne CHAZEL Michel LEEB

