Parle-moi d’amour Florange

Parle-moi d’amour

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

59.5

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:20:00

2025-12-06

Une scène de ménage mordante entre deux partenaires, où tous les coups sont permis. Un règlement de comptes vif, drôle et touchant.Tout public

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

English :

A biting domestic scene between two partners, where no holds are barred. A lively, funny and touching settling of scores.

