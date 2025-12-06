Parle-moi d’amour Florange
Parle-moi d’amour Florange samedi 6 décembre 2025.
Parle-moi d’amour
50 avenue de Lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
59.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 21:20:00
Date(s) :
2025-12-06
Une scène de ménage mordante entre deux partenaires, où tous les coups sont permis. Un règlement de comptes vif, drôle et touchant.Tout public
59.5 .
50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr
English :
A biting domestic scene between two partners, where no holds are barred. A lively, funny and touching settling of scores.
