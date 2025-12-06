Parle-moi d’amour Florange

Parle-moi d'amour Florange samedi 6 décembre 2025.

Parle-moi d’amour

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : 59.5 EUR

59.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure que Lui et Elle ont choisie pour régler leurs comptes. Une dispute éclate et pas n’importe laquelle, celle qui fait s’affronter, comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait se connaître par cœur. Tout y passe les enfants, les amours, les parents, l’ambition, les mensonges et les vérités. Les échanges entre les époux sont incisifs, parfois irrésistiblement drôles, parfois déchirants. Mais derrière la comédie et les excès, la tendresse et l’amour ne sont jamais loin…

Philippe Claudel, président de l’académie Goncourt, dresse dans cette pièce un tableau jubilatoire de notre société et convie le spectateur à une scène de ménage où tous les coups bas sont permis.

Nicolas Briançon, metteur en scène de pièces à succès telles que Antigone , Jacques et son maître ou dernièrement Le Canard à l’orange fait ici le pari de provoquer le rire avec nos tragédies intimes.Tout public

59.5 .

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

It’s midnight, the hour of truths, the hour « He » and « She » have chosen to settle their accounts. An argument breaks out, and not just any argument, but one that pits two partners, who have known each other for more than thirty years, against each other as if in a real boxing match. Everything is covered: children, love, parents, ambition, lies and truths. The exchanges between the spouses are incisive, sometimes irresistibly funny, sometimes heartbreaking. But behind the comedy and excess, tenderness and love are never far away?

In this play, Philippe Claudel, President of the Académie Goncourt, paints a jubilant picture of our society, inviting the spectator to a domestic scene where all the dirty tricks are allowed.

Nicolas Briançon, director of such successful plays as « Antigone », « Jacques et son maître » and, most recently, « Le Canard à l?orange », takes up the challenge of provoking laughter with our own intimate tragedies.

Es ist Mitternacht, die Stunde der Wahrheiten, die Stunde, die « Er » und « Sie » gewählt haben, um ihre Rechnungen zu begleichen. Ein Streit bricht aus, der zwei Partner, die sich seit über dreißig Jahren kennen, wie in einem Boxkampf aufeinanderprallen lässt. Es geht um alles: Kinder, Liebe, Eltern, Ehrgeiz, Lügen und Wahrheiten. Der Austausch zwischen den Eheleuten ist prägnant, manchmal unwiderstehlich komisch und manchmal herzzerreißend. Doch hinter all der Komik und den Exzessen sind Zärtlichkeit und Liebe nie weit entfernt

Philippe Claudel, Präsident der Académie Goncourt, zeichnet in diesem Stück ein jubelndes Bild unserer Gesellschaft und lädt den Zuschauer zu einer Szene in der Ehe ein, in der alle schmutzigen Tricks erlaubt sind.

Nicolas Briançon, Regisseur von Erfolgsstücken wie « Antigone », « Jacques et son maître » oder zuletzt « Le Canard à l’orange », geht hier die Wette ein, mit unseren intimen Tragödien Lachen zu provozieren.

È mezzanotte, l’ora delle verità, l’ora che « Lui » e « Lei » hanno scelto per regolare i loro conti. Scoppia una lite, e non una lite qualsiasi, ma una lite che mette due partner, che si conoscono da più di trent’anni, l’uno contro l’altro come in un incontro di boxe. Si parla di tutto: figli, relazioni amorose, genitori, ambizioni, bugie e verità. Gli scambi tra i coniugi sono incisivi, a volte irresistibilmente divertenti, a volte strazianti. Ma dietro la comicità e l’eccesso, la tenerezza e l’amore non sono mai lontani?

In questa pièce, Philippe Claudel, presidente dell’Académie Goncourt, dipinge un quadro esilarante della nostra società, invitando il pubblico a entrare in una scena domestica in cui ogni trucco è lecito.

Nicolas Briançon, regista di opere di successo come « Antigone », « Jacques et son maître » e più recentemente « Le Canard à l’orange », raccoglie la sfida di far ridere con le nostre tragedie intime.

Es medianoche, la hora de las verdades, la hora que « Él » y « Ella » han elegido para saldar sus cuentas. Estalla una discusión, y no una discusión cualquiera, sino una que enfrenta a dos socios, que se conocen desde hace más de treinta años, como en un combate de boxeo. Se habla de todo: hijos, amores, padres, ambición, mentiras y verdades. Los intercambios entre los cónyuges son incisivos, a veces irresistiblemente divertidos, a veces desgarradores. Pero detrás de la comedia y el exceso, la ternura y el amor nunca están lejos..

En esta obra, Philippe Claudel, Presidente de la Academia Goncourt, pinta un cuadro jubiloso de nuestra sociedad, invitando al público a entrar en una escena doméstica en la que todos los trucos sucios son juego limpio.

Nicolas Briançon, director de obras de éxito como « Antígona », « Jacques et son maître » y, más recientemente, « Le Canard à l’orange », acepta el reto de provocar la risa con nuestras propias tragedias íntimas.

