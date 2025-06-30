PARLE MOI D’AMOUR – GARE DU MIDI Biarritz

PARLE MOI D’AMOUR Début : 2025-12-20 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC ARTS LIVE ENTERTAINMENT PRÉSENTE : PARLE MOI D’AMOURSous la baguette de Nicolas Briançon, Marie-Anne CHAZEL et Michel LEEB sont enfin réunis sur scène !C’est Philippe CLAUDEL, écrivain prestigieux et désormais Président de l’Académie Goncourt, qui signe cette pièce pleined’intelligence et de finesse, sur l’un des thèmes majeurs au théâtre : l’amour. Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure que «Lui » et « Elle » ont choisie pour régler leurs comptes. Une dispute éclate et pas n’importe laquelle, celle qui fait s’affronter,comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait se connaître parcœur. On rit, on s’interroge, on s’offusque mais surtout on s’attache à cette femme et à cet homme qui traversent l’existenceensemble. Ils évoquent des sujets aussi variés qu’universels : la famille, l’argent, la réussite sociale, la fidélité, la quête desens et de spiritualité…Avec beaucoup d’humour. Toujours. Au fond, il n‘est pourtant question que de l’essentiel… L’amour, seulement l’amour. Pournotre plus grand bonheur.« Une irrésistible scène de ménage » – LE FIGARO« Marie-Anne Chazel et Michel Leeb forment un couple de combat mortellement drôle. » – TÉLÉRAMA – TT

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64