PARLE MOI D’AMOUR – LE CEPAC SILO Marseille

PARLE MOI D'AMOUR Début : 2025-11-30 à 17:00.

PARLE-MOI D’AMOURIl est minuit, l’heure des vérités, l’heure que « Lui » et « Elle » ont choisie pour régler leurs comptes. Une dispute éclate et pas n’importe laquelle, celle qui fait s’affronter, comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait se connaître par cœur.Tout y passe : les enfants, les amours, les parents, l’ambition, les mensonges et les vérités. Les échanges entre les époux sont incisifs, parfois irrésistiblement drôles, parfois déchirants. Mais derrière la comédie et les excès, la tendresse et l’amour ne sont jamais loin…Philippe Claudel, président de l’académie Goncourt, dresse dans cette pièce un tableau jubilatoire de notre société et convie le spectateur à une scène de ménage où tous les coups bas sont permis.Nicolas Briançon, metteur en scène de pièces à succès telles que « Antigone », « Jacques et son maître » ou dernièrement « Le Canard à l’orange » fait ici le pari de provoquer le rire avec nos tragédies intimes.Une pièce de Philippe CLAUDELMise en scène de Nicolas BRIANÇONAvec : Marie-Anne CHAZEL et Michel LEEBAssistante mise-en-scène : Elena TERENTEVADécors : Jean HAASLumières : Jean-Pascal PRACHTCostumes : Michel DUSSARATSon : Emeric RENARDINFOSDurée du spectacle : 1h10Mention producteur : Richard Caillat – Arts Live Entertainment – Fimalac Culture, en accord avec M.L.P et le Théâtre de la MichodièreCrédits photographes :-Photos de répétition : © Louis Lepron-Photos de scène : © Emilie Brouchon ou © Pauline Maillet

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13