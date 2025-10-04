Parle moi d’amour Le Colisée Lens

Laissez-vous emporter par une joute verbale tendre et percutante avec Parle-moi d’amour, une pièce de théâtre bouleversante sur les méandres de la vie à deux.

Après plus de trente ans de vie commune, « elle » et « lui » se retrouvent face à face pour un règlement de comptes d’une intensité rare. Entre rires, larmes et vérités parfois brutales, ce duo mythique explore l’amour sous toutes ses coutures enfants, ambitions, mensonges, tendresse… .

12 rue de Paris Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr

English :

Let yourself be carried away by a tender, hard-hitting verbal joust with Parle-moi d?amour, a moving play about the twists and turns of life for two.

German :

Lassen Sie sich von einem zärtlichen und scharfsinnigen Wortgefecht mitreißen mit Parle-moi d’amour, einem aufwühlenden Theaterstück über die Irrungen und Wirrungen des Lebens zu zweit.

Italiano :

Lasciatevi travolgere da una tenera e intensa sfida verbale con Parle-moi d’amour, una commedia profondamente commovente che racconta le vicissitudini della vita di coppia.

Espanol :

Déjese llevar por un duelo verbal tierno y contundente con Parle-moi d’amour, una obra profundamente conmovedora sobre los vericuetos de la vida en pareja.

