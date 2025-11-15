PARLE-MOI D’AMOUR – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

PARLE-MOI D’AMOUR – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand samedi 15 novembre 2025.

PARLE-MOI D’AMOUR Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

« Retrouvez Marie-Anne Chazel et Michel Leeb dans un irrésistible règlement de compte ! »Une pièce de Philippe ClaudelMise en scène Nicolas BriançonAvec Marie-Anne Chazel, Michel LeebDécors Jean HaasLumières Jean Pascal PrachtCostumes Michel DussaratSon Emeric RenardAssistante à la mise en scène Elena TerentevaIl est minuit, l’heure des vérités, l’heure que « Lui » et « Elle » ont choisie pour régler leurs comptes. Une dispute éclate et pas n’importe laquelle, celle qui fait s’affronter, comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait se connaître par cœur.Tout y passe : les enfants, les amours, les parents, l’ambition, les mensonges et les vérités. Les échanges entre les époux sont incisifs, parfois irrésistiblement drôles, parfois déchirants. Mais derrière la comédie et les excès, la tendresse et l’amour ne sont jamais loin…La presse en parle…« Un western conjugal. Le public se gondole. Jouissif. » LE PARISIEN« Une irrésistible scène de ménage ! » LE FIGARO« Philippe Claudel poursuit un seul but : faire rire. Il y parvient sans vergogne. » LE FIGARO MAGAZINE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63