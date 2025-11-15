Parle moi d’amour | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l’Épée Clermont-Ferrand
Rue Abbé-de-l’Épée Maison de la culture Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 65 – 65 – 35 EUR
Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 21:40:00
2025-11-15
Une pièce de Philippe Claudel
Mise en scène de Nicolas Briançon
Avec Marie-Anne Chazel et Michel Leeb
Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure que Lui et Elle ont choisie pour régler leurs comptes.
Rue Abbé-de-l’Épée Maison de la culture Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com
English :
A play by Philippe Claudel
Directed by Nicolas Briançon
With Marie-Anne Chazel and Michel Leeb
It’s midnight, the hour of truths, the hour « He » and « She » have chosen to settle their accounts.
German :
Ein Stück von Philippe Claudel
Inszenierung von Nicolas Briançon
Mit Marie-Anne Chazel und Michel Leeb
Es ist Mitternacht, die Stunde der Wahrheiten, die Stunde, die « Er » und « Sie » gewählt haben, um ihre Rechnungen zu begleichen.
Italiano :
Una commedia di Philippe Claudel
Regia di Nicolas Briançon
Interpreti Marie-Anne Chazel e Michel Leeb
È mezzanotte, l’ora delle verità, l’ora che « Lui » e « Lei » hanno scelto per regolare i loro conti.
Espanol :
Una obra de Philippe Claudel
Dirigida por Nicolas Briançon
Protagonistas Marie-Anne Chazel y Michel Leeb
Es medianoche, la hora de las verdades, la hora que « Él » y « Ella » han elegido para saldar sus cuentas.
