Parle moi d’amour | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l’Épée Clermont-Ferrand

Rue Abbé-de-l’Épée Maison de la culture Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 65 – 65 – 35 EUR

Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 21:40:00

2025-11-15

Une pièce de Philippe Claudel

Mise en scène de Nicolas Briançon

Avec Marie-Anne Chazel et Michel Leeb



Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure que Lui et Elle ont choisie pour régler leurs comptes.

Rue Abbé-de-l’Épée Maison de la culture Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

English :

A play by Philippe Claudel

Directed by Nicolas Briançon

With Marie-Anne Chazel and Michel Leeb



It’s midnight, the hour of truths, the hour « He » and « She » have chosen to settle their accounts.

German :

Ein Stück von Philippe Claudel

Inszenierung von Nicolas Briançon

Mit Marie-Anne Chazel und Michel Leeb



Es ist Mitternacht, die Stunde der Wahrheiten, die Stunde, die « Er » und « Sie » gewählt haben, um ihre Rechnungen zu begleichen.

Italiano :

Una commedia di Philippe Claudel

Regia di Nicolas Briançon

Interpreti Marie-Anne Chazel e Michel Leeb



È mezzanotte, l’ora delle verità, l’ora che « Lui » e « Lei » hanno scelto per regolare i loro conti.

Espanol :

Una obra de Philippe Claudel

Dirigida por Nicolas Briançon

Protagonistas Marie-Anne Chazel y Michel Leeb



Es medianoche, la hora de las verdades, la hora que « Él » y « Ella » han elegido para saldar sus cuentas.

